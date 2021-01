USA. Aptekarz zniszczył setki szczepionek. Grozi mu więzienie

Jak podał portal "Breaking911", w Grafton w stanie Wisconsin w USA 46-letni aptekarz Steven Brandenburg przyznał się przed sądem we wtorek do zniszczenia setek szczepionek na koronawirusa. W swoim środowisku zanany był on od dawna jako zagorzały przeciwnik szczepień.

Jak zeznał aptekarz, przez dwie kolejne noce, kiedy miał dyżury, wyjmował celowo z chłodni szczepionki firmy Moderna w tym celu, aby preparat stał się obojętny i nieskuteczny. Następnie po upływie kilku godzin szczepionki umieszczał ponownie w lodówce. W kolejnych dniach były one wykorzystywane do szczepień, w wyniku czego 57 osób zostało nimi zaszczepionych.

Aptekarzowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Został oskarżony o narażenie innych osób na niebezpieczeństwo śmierci lub obrażeń ciała.

mp/pap