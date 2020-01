Upadek Irlandii Północnej! Zalegalizowano ,,małżeństwa jednopłciowe''

RHQQ2 13.1.20 15:39

Kwestia nazewnictwa - zgadzam się z Tobą nazywanie tego małżeństwem to nadużycie semantyczne, ale cieszy mnie że jakby tego nie nazywali to ludzie dostali prawa które rozwiązują ich życiowe problemy. Tak po ludzku się cieszę, że komuś się w życiu poprawiło. Ale też nie rozumiem skąd to ciśnienie żeby nazywać to małżeństwem - chyba że wygodniej z przyczyn legislacyjnych - tak jak łatwiej było w suplemencie zaliczyc slimaki do ryb niz pisac oddzielne przepisy dla slimakow.