„Dezintegracja Rosji powinna stać się strategiczną polityką społeczności międzynarodowej. Dowodem na to jest ponad pięć lat rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie i reszcie świata demokratycznego. Nasze działania muszą stać się skuteczne i mieć na celu świadomy ostateczny finał – upadek Federacji Rosyjskiej. Jest to jedyne skuteczne długoterminowe rozwiązanie, z którego skorzysta zdecydowana większość krajów”.

Aleksandrowicz jest przekonany, że wszelkie próby pacyfikacji Rosji i powrotu do zwykłego robienia interesów prowokują i zachęcają Moskwę do jeszcze bardziej bezczelnego zachowania. Wszelkie próby dojścia do cywilizowanego porozumienia z Federacją Rosyjską, zdaniem ambasadora, są skazane na niepowodzenie, ponieważ „jest to sprzeczne z podstawowymi planami ekspansjonistycznymi reżimu kremlowskiego”.