Ukraińscy śledczy: Będziemy szukać odłamków rosyjskiej rakiety

Samolot leciał do Kijowa. Z danych portalu Flightradar24 wynika, że z radarów zniknął 4 minuty po starcie. - Ukraiński samolot w Iranie mógł zostać zestrzelony - podaje "Bild". Według niemieckiego dziennika irańska obrona przeciwlotnicza mogła pomylić go z amerykańskim samolotem albo rakietą.

W katastrofie zginęło 176 osób: 82 Irańczyków, 63 Kanadyjczyków, 11 obywateli Ukrainy, w tym dwóch pasażerów i dziewięcioro członków załogi, a także dziesięciu obywateli Szwecji, czterech obywateli Afganistanu, trzech Niemców oraz trzech Brytyjczyków.



"Ranek 8 stycznia 2020 roku zapisał się jako czarna karta w historii Ukrainy i całego świata. Przekazuję szczere wyrazy współczucia rodzinie i bliskim 11 obywateli Ukrainy, którzy zginęli w katastrofie" - powiedział w czwartek w orędziu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Niewątpliwie priorytetem dla Ukrainy jest ustalenie przyczyn katastrofy. Z pewnością poznamy prawdę. W tym celu zostanie przeprowadzone szczegółowe i niezależne śledztwo zgodnie z normami prawa międzynarodowego" - podkreślił

Dziś rano do Iranu wyleciał samolot z ukraińskimi specjalistami, którzy mają uczestniczyć w śledztwie.



"Apeluję do wspólnoty międzynarodowej, przede wszystkim do Kanady, o przyłączenie się do śledztwa w sprawie katastrofy ukraińskiego Boeinga 737" - powiedział Zełenski



Prezydent Ukrainy poprosił również, by zaczekać na oficjalne wnioski w tej sprawie.

"Proszę wszystkich o to, by w sytuacji, gdy Ukraina żyje w warunkach wojny informacyjnej, wstrzymać się od manipulacji, spekulacji, teorii spiskowych i domysłów na temat tragedii" - dodał

