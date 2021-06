Ukraina obawia się szczytu Biden-Putin

Warsaw Institute



Kijów ma prawo obawiać się wyników rozmowy przywódców USA i Rosji. Amerykańska administracja dała bowiem wcześniej zielone światło dla dokończenia Nord Stream 2, nie uprzedzając nawet Ukrainy. Joe Biden zignorował też apele Wołodymyra Zełenskiego o spotkanie przed szczytem Biden-Putin. W tej sytuacji Kijów przyjął twarde stanowisko, z góry ostrzegając, że nie będzie brał pod uwagę jakichkolwiek ewentualnych ustaleń z Genewy odnoszących się do spraw Ukrainy.

W przeddzień szczytu w Genewie Dmytro Kułeba stwierdził, że Kijów nie spodziewa się, by na spotkaniu prezydentów USA i Rosji zapadły uzgodnienia dotyczące Ukrainy. – Bardzo wyraźnie przekazaliśmy naszym partnerom, że żadne uzgodnienia w sprawie Ukrainy osiągnięte bez Ukrainy nie będą przez nas uznawane – powiedział szef MSZ na konferencji prasowej z przewodniczącą OBWE Ann Linde. Kuleba oświadczył przy okazji, że z nieco ponad 100 000 rosyjskich żołnierzy skoncentrowanych na granicy Ukrainy i okupowanych Krymie i Donbasie, po zakończeniu manewrów Moskwa wycofała jedynie ok. 12 000 ludzi. Przed spotkaniem w Genewie Waszyngton kilkoma swoimi decyzjami mógł sugerować Kijowowi, że jego stanowisko wobec Rosji nie będzie twarde. Na przykład zamrażając sankcje na spółkę budującą Nord Stream 2 i jej szefa, byłego oficera Stasi. Albo publicznie prostując oświadczenie władz ukraińskich po rozmowie telefonicznej prezydentów Ukrainy i USA 7 czerwca 2021 r. Biuro Zełenskiego początkowo ogłosiło, że Biden „poparł integrację euroatlantycką Ukrainy i zapewnienie Ukrainie natowskiego Planu na rzecz Członkostwa (MAP)”. Tyle że Biały Dom oświadczył, że Biden nie wspomniał o MAP, za to w pełni popierając „ukraińską suwerenność i terytorialną integralność w obliczu agresji rosyjskiej”. W efekcie Kijów później poprawił komunikat o rozmowie. Taki incydent został w Moskwie przyjęty za wielkim zadowoleniem, mimo nawet zaproszenia Zełenskiego przez Bidena do Waszyngtonu w lipcu. Zełenski w rozmowie z największymi agencjami prasowymi 14 czerwca powtórzył, że byłoby lepiej, gdyby Biden spotkał się z nim przed rozmową z Putinem, a nie po – jak zapowiedział. Jeśli dojdzie do zakończenia budowy gazociągu Nord Stream 2, Ukraina chciałaby gwarancji dla swojego bezpieczeństwa, np. w postaci wycofania rosyjskich wojsk z Donbasu i deokupacji – powiedział 15 czerwca szef MSZ Dmytro Kułeba. Ocenił, że główną przeszkodą w nadaniu Ukrainie MAP jest niechęć wysłania takiego sygnału Rosji. W dokumencie przyjętym po szczycie NATO potwierdzono decyzję podjętą na szczycie w 2008 roku w Bukareszcie o tym, że Ukraina stanie się członkiem Sojuszu, a MAP to integralna część tego procesu. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na pewien fakt. Oto wysłanie amerykańskiego niszczyciela USS Laboon na Morze Czarne nie wywołało żadnych protestów Rosji. Wygląda to tak, jakby Kreml nie obawiał się rzeczywistego mocniejszego zaangażowania militarnego USA w pomoc Ukrainie.

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie think tanku Warsaw Institute.

