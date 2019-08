Ukraina nie będzie jak Rosja Putina

Nowy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chce z pomocą Międzynarodowego Funduszu Walutowego sprzedać państwowe spółki, obniżyć deficyt budżetowy oraz złagodzić przepisy dotyczące własności ziemi. Tego rodzaju zmiany rozważano na Ukrainie od dawna, jednak wydaje się, że to ekipa Zełenskiego może mieć więcej odwagi do ich wdrożenia niż poprzednia administracja.

Zdaniem Ołeksija Honcharuka, 35-letniego szefa zespołu gospodarczego nowego prezydenta, Ukraina chce porozumieć się we wrześniu z MFW w sprawie zastąpienia obecnego programu finansowania, wygasającego z końcem bieżącego roku. Honcharuk w zeszłym tygodniu zaznaczył, że MFW jest strategicznym partnerem Kijowa, a obecna administracja Ukrainy "zdecydowanie dąży do uzyskania innego programu.

Ugrupowanie Wołodymyra Zełenskiego uzyskało w ostatnich wyborach większość parlamentarną- po raz pierwszy w nowoczesnej historii Ukrainy. Honcharuk jest według ukraińskich mediów potencjalnym kandydatem na premiera. Kontrola władzy ustawodawczej pozwoli rządowi na prowadzenie polityki gospodarczej opartej na zasadach rynkowych, podobnej do tej wprowadzonej dwie dekady temu w Polsce i na Węgrzech. Ukraiński rząd dąży do wzrostu gospodarczego na poziomie co najmniej 5 proc., dlatego też deficyt budżetowy, jak wskazał doradca Zełenskiego, „na pewno” musi zostać jeszcze bardziej zredukowany. Oleksij Honcharuk zapowiedział również zatwierdzenie do końca roku reformy gruntów rolnych.