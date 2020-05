TYLKO U NAS! Jan Pietrzak: W PO nieważne są personalia. To zgniłe ugrupowanie

Mariusz Paszko, portal Fronda.pl: Jak Pan ocenia to, co dzieje się obecnie w obozie Platformy Obywatelskiej w temacie szukania nowego kandydata w wyborach prezydenckich? Wymienia się takie nazwiska jak Tusk, Trzaskowski czy nawet Sikorski.

Jan Pietrzak, publicysta i satyryk: Mogą sobie podmieniać kandydatów, ale wszyscy widzimy klęskę tego ugrupowania. Ono się rozpadnie, ponieważ Kidawa-Błońska uzyska pewnie około 2 procent. Już szamoczą i myślą, co mogą z tym zrobić. Wielu w tym obozie chciałoby wystartować w wyborach. Sikorski na pewno, ponieważ się wypycha i ciągle próbuje się przypodobać i czymś zabłysnąć. Tusk też na pewno by chciał. Trzaskowski może mniej, ponieważ on jest nieporadny jako prezydent Warszawy. Natomiast Tusk i Sikorski z pewnością, ale chyba wystarczy im oleju w głowie i się do tego nie zabiorą, ponieważ to by były również ich klęska. To są oczywiście ich kalkulacje.

Która z ewentualnych kandydatur wydaje się Panu najbardziej prawdopodobna?

Myślę, że z tego środowiska najmniej do stracenia ma Sikorski i on pewnie mógłby zaryzykować. Z kolei Tusk ma posadę w Europie, a Trzaskowski jest prezydentem Warszawy.

Sikorsk ma najmniej do stracenia i największe ego. Chociaż chore i nieprzytomne. On nic dobrego na pewno dla Polski by nie zrobił.

Wydaje mi się też, że bardzo logiczna byłaby tutaj kandydatura Borysa Budki, ponieważ on jest przywódcą tego stada i w gruncie rzeczy to on powinien wystartować. Skoro podwładnej nie udało się zdobyć określonego wyniku, to on powinien kandydować. Byłaby to jednak naturalnie jego ostateczna porażka.

Tak naprawdę jednak to przecież nie polega na personaliach. To ugrupowanie samo w sobie jest zgniłe. Cała Platforma i opozycja totalna przez ostatnie lata nie miała jakiegokolwiek pomysłu na Polskę. Jedynymi ich celami były destrukcja i walka z polskością oraz donoszenie. Zagranica i ulica miały robić partię za nich. Natomiast partii nie robi się w ten sposób, tylko w ciszy gabinetu z dobrymi ludźmi. Także ich kalkulacje i pomysł na te lata w wolnej Polsce skompromitowały całkowicie i w związku z tym, kogokolwiek by nie wystawili, to i tak przegrają.

