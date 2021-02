TYLKO U NAS! Dr Targalski: W sprawie Nord Stream USA ustępują Niemcom, a Niemcy skorzystają podwójnie

„Unia, czyli Niemcy korzystają podwójnie. Po pierwsze, Niemcy korzystają z tego, że w ramach porozumienia niemiecko amerykańskiego Amerykanie wycofują się z sankcji. A po drugie korzystają, bo za to obciążają odpowiedzialnością Amerykanów.” – dr Jerzy Targalski, politolog, komentuje w rozmowie z nami rewelacje Eurointelligence wskazujące na kapitulację USA w sprawie Nord Stream 2.

Tomasz Poller: W opublikowanym dziś opracowaniu brukselska wywiadownia gospodarcza Eurointellgence sugeruje, jakoby administracja Bidena kapitulowała w sprawie Nord Stream 2. Czy jednak nie jest tak, że jeśli chodzi o dogadywanie się z Rosją, czy tendencje prorosyjskie, to jednak Unia Europejska ma tu mimo wszystko więcej na sumieniu?

Dr. Jerzy Targalski, politolog: W całej sprawie nie chodzi o prorosyjskość czy antyrosyjskość, ale o elementy stosunków amerykańsko niemieckich. Ponieważ Biden chce naprawić stosunki amerykańsko niemieckie, więc wycofuje się z sankcji przeciw budowniczym Nord Streamu nie ze względu na to że chce się porozumieć z Rosją, tylko ze względu na to, że chce doprowadzić do porozumienia z Niemcami. A Unia Europejska nie ma tu nic do rzeczy, ponieważ i tak wykonuje polecenia niemieckie.

No tak, ale czy wypuszczenie przez kręgi brukselskie takiego dokumentu, który obarcza Stany Zjednoczone główną odpowiedzialnością za ustępstwa na rzecz Rosji, nie jest pewną propagandową grą?

Oczywiście. Bo najlepiej jest posługiwać się kimś innym. Wyciągać kasztany z ognia rękoma innych. Więc Unia, czyli Niemcy korzystają podwójnie. Po pierwsze, Niemcy korzystają z tego, że w ramach porozumienia niemiecko amerykańskiego Amerykanie wycofują się z sankcji. A po drugie korzystają, bo za to obciążają odpowiedzialnością Amerykanów. A przecież tak naprawdę to oni są odpowiedzialni, bo oni budują ten Nord Stream.

A więc w rezultacie można powiedzieć, że bardziej katastrofalną geopolitykę, dającą korzyści Rosji uprawia niemiecka Unia aniżeli Stany Zjednoczone…

Oczywiście, dlatego że Stany Zjednoczone na innych odcinkach nie ustępują. A tutaj nie ustępują Rosji, tylko ustępują Niemcom.

Serdecznie dziękuję za wypowiedź. Chyba, że miałby Pan jeszcze jakieś refleksje w tej sprawie…

Nie ma co analizować, to są rzeczy bardzo proste.