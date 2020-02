Twój e-PIT w rękach specjalistów

Deklaracja Twój e-PIT jest wspierana przez profesjonalistów i może się to odbywać na dwóch etapach. Po pierwsze, na samym początku jego tworzenia, poprzez przygotowanie i udostępnienie przez zespół Krajowej Administracji Skarbowej. To właśnie wtedy podatnik otrzymuje pierwszy zakres wsparcia w przygotowaniu własnego zeznania podatkowego. Nie jest jednak to jedyny moment, kiedy może skorzystać z pomocy specjalistów. Jak przy Twój e-PIT wykorzystać różne formy profesjonalnej pomocy?