TVP: Trzaskowski kłamie. Jeśli nie przeprosi, zostanie przeciw niemu skierowany prywatny akt oskarżenia

„Zarząd telewizji przyznał sobie gigantyczne premie idące w miliony złotych” – powiedział wczoraj Rafał Trzaskowski. TVP opublikowała w tej sprawie oświadczenie, w którym wezwała kandydata na prezydenta do przeprosin, na które dała mu czas do wczoraj do godziny 19:30. Zapowiedziano, że jeśli Trzaskowski tego nie zrobi, telewizja skieruje przeciwko niemu prywatny akt oskarżenia.