Tusk chce wywrzeć presję na TK? Zabrał głos ws. kadencji Bodnara: ,,To atak na każdego z Was’’

Kilka dni temu Donald Tusk zabrał głos ws. Sławomira Nowaka, którego nazwał „więźniem politycznym”. Dziś postanowił z kolei stanąć w obronie Adama Bodnara. Były premier atakuje przy tym Trybunał Konstytucyjny.

Mandat Rzecznika Praw Obywatelski Adama Bodnara wygasł we wrześniu ub. roku. Do tej pory jednak Parlament nie wybrał jego następcy. Dziś Trybunał Konstytucyjny ma zbadać, czy zgodne z konstytucją jest ustawowe przedłużenie pięcioletniej kadencji RPO w przypadku, kiedy nie został wybrany jego następca.

Do sprawy postanowił odnieść się w mediach społecznościowych szef EPL Donald Tusk, najwyraźniej kolejny raz chcąc wywrzeć presję na wymiarze sprawiedliwości.

- „Nielegalne władze chcą dziś usunąć Rzecznika Praw Obywatelskich. To nie jest atak na urząd, to atak na każdego z Was. Przemiana Rzeczypospolitej w Rzecz Pisowską”

- napisał polityk.

