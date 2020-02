Tuleya: Krzyczą za mną ,,zdrajco''

mikolaj 50 15.2.20 9:55

Przypomnę okoliczności ratyfikowania Traktatu Lizbońskiego 01.04.2008 r i uchwały sejmu dotyczące ważności naszej Konstytucji. - ,,Po kilku tygodniach sporów między PO i PiS, w minioną sobotę premier Donald Tusk i prezydent Lech Kaczyński osiągnęli porozumienie, które zakłada przyjęcie ustawy ratyfikującej wraz z uchwałą, która ma zawierać wszystkie treści z proponowanej wcześniej przez PiS preambuły do ustawy.

Uchwała mówi m.in. że "przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, z racji jej nadrzędnej mocy prawnej, korzystają z pierwszeństwa obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i stosowania przez wszystkie jej władze publiczne przed postanowieniami umów międzynarodowych oraz aktów wydawanych na podstawie tych umów przez organizacje międzynarodowe, w tym przed Traktatem z Lizbony".

Za uchwałą głosowało 353 posłów, 54 było przeciw, a 44 wstrzymało się od głosu.

Trzecim warunkiem było zobowiązanie się rządu do nowelizacji tzw. ustawy kompetencyjnej z 2004 roku, regulującej relacje między rządem a parlamentem w sprawach dotyczących Unii Europejskiej. Miałyby się w niej znaleźć procedury odejścia Polski od zapisów traktatu.

"Chcę, mocą urzędu, który reprezentuję, zagwarantować, że to, co ma być zapisane [...] w ustawie, której zmiana musi być konsekwencją ewentualnego przyjęcia Traktatu Lizbońskiego, że to ze strony rządu, ze strony partii, którą reprezentuję, że to będzie dochowane" - powiedział Tusk podczas wystąpienia sejmowego przed głosowaniem."- Przypomnę ż PO miała wtedy 209 posłów, PiS -159, LiD-53, PSL- 31, niezrzeszeni 8. Przeciw ratyfikacji Traktatu opowiedziało się tylko 56 posłów z PiS i wstrzymało się od głosu 12 również z PiS. Za przyjęciem Traktatu było 206 posłów z PO, 89 z PiS, 59 z LiD, 38 PSL, 8 niezależnych.