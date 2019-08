Trzaskowski obiecał parkingi ale ... zrezygnował. Obietnice nic nie warte

Łatwo przyszło, łatwo poszło - tak podsumować można obietnicę, którą złożył prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Polityk wmawiał mieszkańcom, że w najbliższym czasie rozpocznie się projekt budowy parkingów podziemnych na pl. Bankowym i pl. Konstytucji. Z pomysłu jednak zrezygnowano, choć był to jeden z podstawowych postulatów Trzaskowskiego w kampanii wyborczej.

Rafał @trzaskowski_ 10 miesięcy po wyborach oficjalnie wycofuje się z jednej z kluczowych obietnic budowania parkingów podziemnych na Pl. Bankowym, Pl. Teatralnym i Pl. Konstytucji i zazielenienia tych terenów, by wyglądały jak przed wojną... w zamain #StrefaRelaksu ... - napisał na twitterze Sebastian Kaleta z PiS. To własnie on oficjalnie zapytał władze Warszawy o rewitalizacje placów.