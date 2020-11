Trzaskowski i TVN nagle zaczęli się bać Marszu Niepodległości. Jak to możliwe?

- Marsz w dobie pandemii! Jakoś TVN nie przejmuje się pandemią, kiedy na ulice wychodzą pioruny... HIPOKYCI. Mam tylko nadzieję, że @PolskaPolicja będzie tak samo uprzejma w stosunku do uczestników marszu, co uczestników #StrajKobiet – pisze jedna z twitterowiczek w odniesieniu do paniki sianej przez TVN oraz prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Nie wydałem zgody, bo nie da się wydać zgody w momencie, kiedy mamy rozporządzenie rządowe, które nie pozwala ludziom się gromadzić. Stąd moja decyzja, potwierdzona zresztą przez sąd – powiedział w rozmowie z Polsat News Rafał Trzaskowski.

Jakoś tak się składa, że na „Strajk Kobiet” też nie wydał zgody formalnej, ale użyczając mu swojego wizerunku i wstępując w szeregi przyzwolenie dał 100-procentowe. Te dziwne „standardy” życia publicznego zauważyli także internauci.

Poniżej kilka przykładowych wypowiedzi.

Marsz w dobie pandemii! Jakoś TVN nie przejmuje się pandemią, kiedy na ulice wychodzą pioruny... HIPOKYCI.



Mam tylko nadzieję, że @PolskaPolicja będzie tak samo uprzejma w stosunku do uczestników marszu 🇵🇱, co uczestników #StrajKobiet. pic.twitter.com/YhjRJVXJJy — Magdalenka (@Magdalenka_PL) November 11, 2020

Urzędnicy Ratusza dziś płaczą nad ignorowaniem zakazu organizacji marszu ...

Przecież można się było spodziewać tego, że będzie ignorowany po "spontanie" piorunków, na których radośnie podrygiwał @trzaskowski_



Hipokryzja leje się strumieniami ... powagi nie ma wcale. — Mariusz Gierej (@MariuszGierej) November 11, 2020

Na @tvn24 jakas pani (chyba z ratusza Warszawy) opowiada o tym ze mamy sytuacje epidemiczna, Rafal Trzaskowski respektuje przepisy i marsz powinien zostac zakazany.



Powiedziec hipokrytka to nic nie powiedziec 😂😂😂 — Żelazna Logika (@zelazna_logika) November 11, 2020

Na @tvn24 jakas pani (chyba z ratusza Warszawy) opowiada o tym ze mamy sytuacje epidemiczna, Rafal Trzaskowski respektuje przepisy i marsz powinien zostac zakazany.



Powiedziec hipokrytka to nic nie powiedziec 😂😂😂 — Żelazna Logika (@zelazna_logika) November 11, 2020

mp/twitter/polsat news/pap