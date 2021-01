Trump zostanie usunięty z urzędu? Mike Pence: To możliwe

Kwestia impeachmentu prezydenta USA Donalda Trumpa będzie rozpatrywana w niższej izbie Kongresu w poniedziałek 11 stycznia. 180 kongresmanów Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych podpisało już odpowiednie zgłoszenie, pisze na Twitterze kongresmen Ted Lieu.

UPDATE to the update: We’ve just hit 180 cosponsors of the Article of Impeachment drafted by Rep @davidcicilline, @RepRaskin, me and @HouseJudiciary staff.



We will introduce the Article of Impeachment this Monday during the House’s pro forma session. https://t.co/qm7LmXhOgK