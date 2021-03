Trump wraca z przytupem. Rusza nowa strona ,,America First''

„Make America great again” - były prezydent USA wraca ponownie do gry i uruchamia swoją nową oficjalną stronę internetową 45office.com. Nowa witryna ma służyć byłemu prezydentowi do utrzymywania kontaktu z wyborcami oraz zaprezentowania tych działań, których dokonał pełniąc rolę prezydenta USA. Są tam też informacje na temat odpowiedzi Trumpa w odniesieniu do walki z pandemią koronawirusa.

Na stronie 45office.com możemy zobaczyć liczne zdjęć Donalda Trumpa wieloma postaciami, w tym żoną Melanią, członkami sił zbrojnych i światowymi przywódcami. Zdjęcia pochodzą z okresu prezydentury Trumpa.

Kancelaria Donalda J. Trumpa jest zobowiązana do zachowania wspaniałej spuścizny administracji prezydenta, a jednocześnie do realizacji programu America First (Ameryka przede wszystkim) – możemy przeczytać na nowej stronie byłego prezydenta.

Uruchomienie nowej platformy komunikacji Trumpa z jego wyborcami było już zapowiadane kilka miesięcy temu przez Jason Miller, rzecznika kampanii Donalda Trumpa w 2020 roku.

Po uniewinnieniu przez Senat USA od zarzutów podżegania i oddaleniu impeachmentu, Trump oświadczył, że „ruch, aby ponownie uczynić Amerykę wielką, dopiero się rozpoczął”.

mp/pap/wpolityce.pl