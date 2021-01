Trump odleciał na Florydę. Biden rozpoczął kadencję Mszą Świętą

Dziś w Stanach Zjednoczonych prezydenturę obejmuje Joe Biden. Ustępujący prezydent Donald Trump opuścił już Biały Dom. Na pokładzie śmigłowca udał się do bazy wojskowej Joint Base Andrews, a stamtąd odleciał na Florydę.

W bazie wojskowej Joint Base Andrews Donald Trump wygłosił krótką przemowę, w której podziękował najbliższym oraz życzył sukcesów nowej administracji. Nie odbyło się tradycyjne spotkanie ustępującego prezydenta z jego następcą. Donald Trump nie weźmie też udziału w uroczystościach zaprzysiężenia Joe Bidena. Choć, zgodnie z wcześniejszym zobowiązaniem, przekazał władzę, wciąż utrzymuje, że w czasie wyborów dochodziło do fałszerstw.

Donald Trump has left the White House for the last time as US president.

He departed on Marine One a short time ago and is heading for Andrews Air Force base where he will board Air Force One and fly to Florida. | Read more: https://t.co/WEjPtbFvDD pic.twitter.com/UAj7aIxsey