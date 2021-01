Tragedia. Starożytny ormiański kościół w Kütahya zrównany z ziemią

Starożytny ormiański kościół św. Torosa w Kütahya, pochodzący sprzed XVII wieku i od pewnego czasu zdekonsekrowany, został zrównany z ziemią po tym, jak znalazł się w posiadaniu prywatnych właścicieli. Poinformowała o tym ormiańsko-turecka gazeta „Agos” z siedzibą w Stambule, powołując się na lokalne źródła.

Według badań historycznych prowadzonych przez ormiańskiego badacza Arshaga Alboyaciyana, kościół został odbudowany na początku XVII w. po zniszczeniu przez pożar. Przechowywany był w nim kamień, który według miejscowej tradycji nosił odcisk kopyta konia św. Torosa. Miejscowi wierzyli, że dotknięcie tego kamienia i modlitwa do świętego ma moc leczniczą.

Kościół przez długi czas służył jako sala do projekcji filmów lub do organizowania wesel. Nie można go było rozebrać ze względu na postanowienia Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego regionu Kütahya. Stało się to możliwe, kiedy przejęli go prywatni właściciele.

Przed 1915 r. w tureckiej prowincji Kütahya i w mieście o tej samej nazwie mieszkało około 4 tys. Ormian. W Kütahya były aż trzy ormiańskie kościoły. Po tragedii ludobójstwa Ormian, w spisie ludności z 1931 r. zarejestrowano już tylko 65 ormiańskich mieszkańców. W następnych dziesięcioleciach nieliczni Ormianie z Kütahya przenieśli się do Stambułu lub wyemigrowali za granicę.

Hiç mi Tarihe saygınız yok , Ermenilere ait tarihi yok etmekle bu topraklarda Ermenilerin varlığınıda yok sayacaksınız ?



Kütahya'da bulunan Surp Toros Kilisesini yıktılar 😭😭😭😭



" Arşag Alboyacıyan, kitabında Surp Toros kilisesinin Sultan Murad zamanında inşa edilmiş +++++ pic.twitter.com/2Tsi6epxzQ — Arlet Natali AVAZYAN (@NataliAVAZYAN) January 26, 2021

