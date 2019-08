Totalni szukają 'kija' na premiera Morawieckiego! Chodzi o... wakacje z rodziną

"Otóż Mateusz Morawiecki nigdy nie leciał rządowym śmigłowcem do swojego domu w Dębkach. Helikopter faktycznie raz odbył lot na tej trasie, ale bez szefa rządu na pokładzie. Był to tak zwany „oblot” - techniczne sprawdzenie przez ówczesne Biuro Ochrony Rządu (był to koniec 2017 roku) możliwości pilnego dotarcia/ewakuacji do miejsca w którym premier będzie bywał. Takie rozmaite scenariusze, do zrealizowania w razie wystąpienia nadzwyczajnej sytuacji, opracowuje się standardowo wobec najważniejszych osób w państwie"-czytamy na portalu. Jak sugeruje redakcja, tego rodzaju techniczny lot mógł zostać przeprowadzony również w Dębkach i prawdopodobnie stąd wzięły się informacje krążące w sztabie opozycji.