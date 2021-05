Totalna kompromitacja totalnej opozycji. Sasin: Budce pozostało jedynie przeprosić

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin komentował w programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News wczorajsze sejmowe głosowanie ws. ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Polityk wskazał, że Platforma Obywatelska okazała się główną siłą antyeuropejską w Polsce, a Borys Budka powinien przeprosić Polaków za głosowanie swojego klubu, który nie poparł ogromnych środków finansowych dla Polski.

- „Wstrzymanie się od głosu było de facto głosowaniem przeciw temu, żeby Polska i Polacy mieli lepsze życie dzięki tym pieniądzom. Ale to było też głosowanie odrzucające obecność Polski w UE. Platforma Obywatelska, która miała zawsze usta pełne frazesów proeuropejskich, okazała się główną siłą antyeuropejską w Polsce - ocenił. - Budka powinien przeprosić Polaków za to głosowanie”

- stwierdził na antenie Polsat News wicepremier Jacek Sasin.

Dodał, że Borys Budka „powinien przeprosić Polaków” za wczorajsze głosowanie.

W ocenie wicepremiera wczorajsze głosowanie okazało się „totalną kompromitacją totalnej opozycji”.

Minister aktywów państwowych odniósł się również do stanowiska Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, która zagłosowała przeciw ratyfikacji. Podkreślił, że głosowanie to nie zmienia nic w kwestii planów na wspólne rządzenie do końca kadencji.

- „To, że wczoraj głosowaliśmy inaczej (niż Solidarna Polska ws. Funduszu Odbudowy) nie oznacza, że zmieni się koalicja rządowa albo większość parlamentarna”

- zaznaczył.

Przyznał jednocześnie, że żałuje, iż do tego doszło.

- „Żałuję, że doszło do takiego odmiennego głosowania, żałuję, że nasi koledzy z Solidarnej Polski nie przyjęli argumentów, które przedstawialiśmy mówiąc, że trzeba głosować za tym budżetem, za tymi wielkimi pieniędzmi. Ich obawy są nieuzasadnione”

- mówił.

Dodał, że Prawo i Sprawiedliwość nie popiera demonstrowanego przez Solidarną Polskę dystansu wobec Unii Europejskiej.

kak/Polsat News