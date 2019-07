Tomasz Terlikowski: Wolimy zmieniać Ewangelię i Kościół, niż siebie nawracać

Dotyczy to zarówno tych, których Pan powołał do celibatu, jak i tych, którzy są powołani do małżeństwa. Biblijne rozumienie celibatu, tak jak małżeństwa, zakłada wierność podjętej decyzji, a nie przekonywanie, że Kościół ma zmienić swoją praktykę, bo ja nie mam ochoty, albo nie umiem zachować wierności podjętej decyzji i osobom.