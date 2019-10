Tomasz Terlikowski o ks. Szydło: Lepiej powiedzieć jak jest, niż straszyć pozwami

Jarek 31.10.19 11:20

Hej nieuki i przygłupy lewackie, przy okazji chcieliśmy wam serdecznie podziękować za skreślanie kratki logo PO, zamiast kratki przy nazwisku waszego kandydata do sejmu i senatu.

Jak powiedział Przewodniczący Komisji Wyborczej, wasze nieważne głosy pozwoliły PIS-owi wygrać wybory. Dziękujemy wam raz jeszcze za to, że polubiliście PIS, a tym samym nas – zwolenników PIS-u. Jesteśmy wam za to wdzięczni i prosimy was o dalszą „dobrą robotę” dla PIS-u, a tym samym dla Polski – waszej Ojczyzny ! W maju 2020 kolejne wybory – prezydenckie. Pamiętajcie, żeby skreślać kratkę logo PO (po prawej stronie) nazwiska waszego kandydata na prezydenta. Pozdrowienia !