Tomasz Rzymkowski komentuje odejście z Kukiz'15

Poseł Tomasz Rzymkowski skomentował swoje przejście z klubu Kukiz'15 do PiS. Jak powiedział, będzie startował z list partii Jarosława Kaczyńskiego - i ma po temu ważkie powody. Przyznał, że propozycja transferu wyszła od PiS.

"Podstawowy powód to taki, że jestem państwowcem i chcę dalej służyć państwu i społeczeństwu najlepiej jak to możliwe" - stwierdził Rzymkowski.

To piękne słowa, pewnie prawdziwe. Rzeczywistość polityczna jest jednak brutalna: Prawo i Sprawiedliwość najpewniej będzie kolejne 4 lata rządzić Polską, a Kukiz'15 jest niepewne przyszłości, z dużą dozą prawdopodobieństwa w ogóle nie przekroczy progu wyborczego. Rzymkowski uczynił więc to, co zrobiłby na jego miejscu każdy inny polityk: zmienił formację na podobną ideowo, ale gwarantującą mu dalszy sejmowy byt.