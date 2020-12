Tomasz Poller: Jak argumentuje się cepem albo krótki kurs marksizma-dżenderyzma

I. Co jest przyczyną wyzysku człowieka przez człowieka i społecznej niesprawiedliwości?

To przecież bardzo proste. Przyczyną tą jest prywatna własność środków produkcji. Bo to przecież ona, wraz z wolnym rynkiem, umożliwia wyzysk ekonomiczny.

Co jest przyczyną przemocy wobec kobiet?

Jak to co? Przyczyną przemocy wobec kobiet są praktyki, zwyczaje i tradycje, oparte na stereotypowych modelach ról kobiet i mężczyzn. Męskość i kobiecość to konstrukty kulturowe, będące wynikiem procesu społecznego i narzuconego przemocą przymusu.

II. Jak zlikwidować wyzysk i społeczną niesprawiedliwość?

Likwidując własność prywatną i uspołeczniając środki produkcji.

Jak wykorzenić przemoc wobec kobiet?

To przecież bardzo proste. Wykorzeniając praktyki, zwyczaje i tradycje oparte na stereotypowych modelach ról kobiet i mężczyzn.

III. Rewolucja, likwidacja kapitalistycznej własności prywatnej i zastąpienie jej własnością społeczną to koniec wyzysku. W nowym wspaniałym świecie nie będzie klas społecznych i niesprawiedliwości.

Nie zgadzasz się? W takim razie jesteś wrogiem ludu!

Dekonstrukcja i destabilizacja kategorii płci to koniec przemocy. W nowym wspaniałym świecie nie będzie stereotypów, przymusu i wykluczenia.

Nie zgadzasz się? A może nie podoba ci się konwencja stambulska? W takim razie jesteś zwolennikiem przemocy domowej oraz bicia i torturowania kobiet!

Tomasz Poller