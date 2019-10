'To nie wasza wina, panowie, że tu stoicie'. Piękne wspomnienie bp. Józefa Guzdka o ks. Jerzym Popiełuszce

Centralnym punktem uroczystości była sobotnia msza święta w sanktuarium św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. To w tym Kościele przed prawie czterema dekadami skromny kapłan wychowany w ubogiej rodzinie w wiosce Okop wlewał nadzieję w serca setek tysięcy Polaków.

W swojej homilii duchowny nawiązał również do czasów współczesnych.

"Panoszą się kłamstwo i przemoc, deptane są podstawowe prawa człowieka, o które walczył błogosławiony męczennik, w tym prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Podejmowane są próby zamykania ust tym, którzy głoszą pozytywną naukę o małżeństwie, jako związku kobiety i mężczyzny"-zauważył bp Guzdek. Jak wskazał ksiądz, z dzisiejszych czasach poprawność polityczna nie pozwala nam nazywać zła po imieniu.

"Nie wolno nazwać łamania Bożych przykazań grzechem z obawy, że zostaniemy oskarżeni, iż ktoś poczuł się dotknięty"-powiedział kapłan. Biskup Józef Guzdek wskazał, że jednocześnie mamy do czynienia z przypadkami "cynizmu i pogardy wobec ludzi ze względu na ich przekonania religijne oraz profanacji tego, co dla ludzi wierzących jest święte".

"Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą, mówił w jednej z homilii. Im było bliżej 19 października 1984 roku, tym coraz częściej powtarzał: »Oni mnie zabiją«, ale dodawał: »Rola jest taka, by głosić prawdę i za prawdę cierpieć, a jeżeli trzeba, za prawdę oddać życie. Jestem gotowy na wszystko«”-wspominał bp Guzdek. Duchowny zacytował także fragment jednej z homilii błogosławionego kapelana "Solidarności":

„Kazania moje nie są skierowane przeciw komuś. Skierowane są przeciw kłamstwu i niesprawiedliwości i poniewieraniu godności człowieka. Walczę z systemem zła, a nie z człowiekiem. To, co robię, to nie polityka. Moją bronią jest prawda i miłość". W tym kontekście bp Guzdek podkreślił, że tym właśnie charakteryzowała się postawa ks. Jerzego Popiełuszki: "walczył z grzechem, ale nigdy z człowiekiem".