To nie będzie ciepła Wielkanoc. Arktyczne powietrze nad Polską, może pojawić się śnieg

Tegoroczna Wielkanoc niestety nie będzie ciepła. Jak prognozuje rzecznik i synoptyk IMGW-PIB, w całym kraju już w sobotę pojawi się duże zachmurzenie. Z chmur ma z kolei cały czas padać – zarówno deszcz, jak i śnieg.

Arktyczne powietrze pojawi się nad naszym krajem już dzisiaj. Maksymalnie termometry mają pokazywać od 5 stopni Celsjusza na północy i od 6 do 9 w pozostałych częściach kraju. Na wschodnie maksymalna temperatura wyniesie 10 stopni Celsjusza.

W Wielką Sobotę ma się też pojawić mocny wiatr, od 55 do 65 km/h. W tatrach nawet do 85 km/h.

Właśnie przez wiatr temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa od tej, jaką pokazywać będą termometry. Jak dodał Grzegorz Walijewski:

„Z chmur będzie cały czas padać. I będzie padać naprawdę wszystko: deszcz, deszcz ze śniegiem nawet krupa śnieżna, a lokalnie na północy i obszarach podgórskich i w górach sam śnieg”.

Nieco cieplej ma być w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego – od 6 stopni na wschodnie do 8 w centrum i maksymalnie 10 na zachodnie kraju. Najcieplejszy będzie poniedziałek, kiedy to maksymalna temperatura w kraju wyniesie od 11 do nawet 15 stopni na zachodzie.

