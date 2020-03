To jakiś żart? Hołownia przypisuje sobie zasługi ws. zniesienia składek ZUS: ,,Presja ma sens''

Dziś prezydent Duda zaproponował zwolnienie ze składek ZUS dla osób samozatrudnionych oraz mikroprzedsiębiorców, których dochody spadły - w wyniku kwarantanny związanej z epidemią koronawirusa - o co najmniej 50 proc. Wszystko wskazuje na to, że rząd zaakceptuje te postulaty. Tymczasem kandydat na urząd prezydenta Szymon Hołownia uważa, że sprawa ta to zasługa jego presji…