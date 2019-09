Terlikowski o wpadce Franciszka: ,,Amerykanie na pewno będą wdzięczni papieżowi''

kkk 5.9.19 9:01

Nasz papież był zręcznym aktorem, doskonałym mówcą, jego sukces polegał przede wszystkim na charyźmie. JP2 przyciągał ludzi głównie do siebie, sam powiedział "szukałem was, a wy przyszliście do mnie" czym postawił się niemal w roli Boga. Papież powinien przyciągać ludzi do Stwórcy, nie do siebie