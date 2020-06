Terlikowski komentuje list bpa Janiaka: mentalność mafijna

Wiem kogo słuchać. 15.6.20 20:43

Kogo obchodzi co te głupki mają do powiedzenia. Kto ich słucha? Dzisiaj każdy dobry katol słucha Ojca Pelanowskiego, Ks.Koczwary, Arcybiskupa Vigano, Kardynała Saraha, Kardynała Mullera, Ks. Chmielewskiego. To moja narracja. Reszta to albo modernistyczne czubki, albo spedalona sitwa.