Taśmy Neumanna. ,,Naszym koalicjantem jest PSL, chociaż są oszustami''

„W dupie mam kto. Wymyślcie kogoś ku**a, kto będzie. Znaczy w dupie, może być Kowalski Jan. Tylko chodzi o to, że Platforma jest silna i mówi: Kowalski Jan będzie i ch*j mnie obchodzi Mirek, co ty masz do niego, czy uważasz, że on jest ku**a ekspertem czy nie. W dupie to mamy. Chodzi o zasady, o politykę ku**a, a nie o pier*olety”