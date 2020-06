Tarcza antykryzysowa. Ważne spotkanie w KPRM

Leszek 5.6.20 14:54

Widać jaki debil z Morawieckiego.



Nowy Światowy Porządek mu sie marzy i żydowski kanaliom.





To co robi Merkelowa… Ona działa na najważniejszych rzeczach społeczeństwa, czyli oczekiwaniach. Management of expectations. Jak ludzie ci zapier…. za miskę ryżu, jak było w czasach po drugiej wojnie światowej i w trakcie, to wtedy gospodarka cała się odbudowała



— mówił na nagraniu Morawiecki.



My nie wiemy, ale być może zakończy się to dobrze, jeżeli my, ludzie, we the people, w Niemczech… czy… czy w Hiszpanii i tak dalej, we Francji, zrozumiemy, że musimy obniżyć nasze oczekiwania, bo jak obniżymy, to w ślad za tym wszystko pójdzie dobrze, się da zreperować. Będziemy zapie…ać i rowy, kur…, kopać, a drudzy będą zakopywać, będziemy zadowoleni. Będziemy wtedy my jako ludzie mniejsze firmy mieć, emerytury, mniejsze oczekiwania





To ma być człowiek z wizja.



Idiota ,który nigdy nie powinien stać na czele rządu.



Opowiada takie głupoty, ze nie da się słuchać.