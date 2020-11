Tak niemiecka policja pacyfikuje protesty w Berlinie. Gdzie wołania o ,,praworządność’’?

Gdyby w czasie Strajku Kobiet polska policja użyła armatek wodnych, najpewniej szybko na alarm zaczęliby bić niemieccy politycy, przekonujący o łamaniu praworządności w Polsce i dyktaturze. Tymczasem dziś w Berlinie policja brutalnie pacyfikuje protesty, używając m.in. armatek wodnych.

- „Tak niemiecka policja własnie potraktowała demonstrujących w Berlinie. Wyobraźcie sobie teraz co by się działo gdyby w Polsce tak potraktowano #StrajkKobiet. Mielibyśmy interwencje KE, oskarżenia o dyktaturę. A Niemcy to wiadomo, praworządność” – napisał na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, zamieszczając nagranie z działań niemieckiej policji.

Tak niemiecka policja własnie potraktowała demonstrujących w Berlinie



Wyobraźcie sobie teraz co by się działo gdyby w Polsce tak potraktowano #StrajkKobiet



Mielibyśmy interwencje KE, oskarzenia o dyktaturę.

A Niemcy to wiadomo, praworządność.

pic.twitter.com/VP5kMxCgP4 — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) November 18, 2020

Dzisiejsze protesty w Berlinie są wyrazem sprzeciwu wobec wprowadzanych przez rząd obostrzeń sanitarnych. Sebastian Kaleta zaznacza, że nie ocenia samej demonstracji, ale jedynie wskazuje na fakt, że wobec podobnych działań w Polsce rozpętałaby się afera, w której polskie władze byłyby porównywane do reżimu na Białorusi.

Protest przeciwko obostrzeniom związanym z pandemią. Nie oceniam demonstracji, pokazuję wyłącznie, że w przypadku takich obrazków w Polsce opozycja rozpętałaby międzynarodową aferę stawiającą Polskę obok Białorusi. — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) November 18, 2020

Tak, najpierw oburzonko opozycji, wydanie specjalne i paski w TVN, w FpF "eksperci" od praw człowieka. Następnego dnia rano wypowiedź Very Jourovej, opozycja zażądałaby dymisji i informacji Premiera w Sejmie. Kilka not ambasadorów, potem wracające "echa z zagranicy" na Onecie. — Sebastian Kaleta (@sjkaleta) November 18, 2020

