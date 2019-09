Tabloid uderza w Beatę Szydło. 'Bezczelna manipulacja!'

Beata Szydło zareagowała na tekst "Super Expressu" dotyczący wypadku z udziałem funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa. Medium stwierdza, że jest to kierowca byłej premier. „Super Express” używa mojego nazwiska w tytule i treści tekstu o wypadku funkcjonariusza SOP, który nigdy nie był moim kierowcą. To bezczelna manipulacja, którą w dodatku powielają inne media. Oczekuję, że SOP wyda oświadczenie w tej sprawie"- napisała Szydło.

"Chyba szanowna redakcja przesadziła z tym tytułem. Po co używacie mojego nazwiska? Nie mam nic wspólnego z tym zdarzeniem, nie jechałam tym samochodem a kierowca nie był moim kierowcą. Więc po co to? Sądziłam, że SE jest bardziej profesjonalny"-skomentowała wpis SE w mediach społecznościowych,