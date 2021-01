Szpital w Plymouth podłączy Polaka do aparatury?

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł przekazał, że zwrócił się do szpitala w Plymouth z prośbą o ponowne podłączenie leczonego tam Polaka do aparatury podającej żywność i wodę, jednocześnie informując szpital o toczącej się procedurze prawnej w sprawie pacjenta.

- „Mam nadzieję, że szpital traktuje poważnie polskiego pacjenta i nie dopuści do jego śmierci w wyniku wygłodzenia” – podkreślił wiceszef resortu sprawiedliwości.

- „Stąd też moje dzisiejsze pismo bezpośrednio do szpitala. W poniedziałek do strony brytyjskiej skierowane zostało również ponaglenie wraz z dokumentacją, którą ambasador ma złożyć w sądzie w Wielkiej Brytanii” – dodał.

Wniosek o przekazanie stronie polskiej pacjenta do ministra sprawiedliwości Wielkiej Brytanii oraz o podłączenie go do aparatury do tamtejszego ministra zdrowia Marcin Warchoł przekazał w ub. sobotę. Do tej pory na wnioski te nie odpowiedziano.

Wiceminister poinformował, że kopie tych dokumentów skierowano dziś do szpitala w Plymouth.

- „Ufam, że lekarze z tego szpitala mają świadomość, że jeśli pacjent umrze w wyniku zagłodzenia go, to wtedy rozpoczęte procedury będą nadaremne” – zaznaczył.

Dodał, że całą sprawę utrudnia fakt, iż Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej.

kak/PAP, niezależna.pl