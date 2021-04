Chaos w punkcie szczepień? Szpital Narodowy odpowiada na fake newsy publikowane przez Onet

Portal Onet opublikował artykuł, w którym przekonuje, że w zorganizowanym w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym punkcie szczepień panuje chaos. Na publikację natychmiast odpowiedział sam szpital, który zapewnia, że „reporterzy podają fake news”.

Dziennikarze Onetu przekonują, że w punkcie szczepień na Stadionie Narodowym panuje „bałagan do kwadratu”. Z artykułu czytelnik dowiaduje się, że wczoraj przed szpitalem panował bałagan, a dziś „kolejka na zewnątrz zniknęła, a pojawiła się w parkingu podziemnym”. Onet cytuje też mężczyznę stojącego w kolejce, który miał stwierdzić, że kolejka przeniosła się do garażu, aby „ludzie nie widzieli, co tutaj się dzieje”.

W ocenie władz szpitala reporterzy Onetu rozpowszechniają fake newsy.

- „Artykuł zamieszczony na stronie głównej portalu Onet.pl, w którym reporterzy podają fake news o przenoszeniu kolejki do środka budynku, jest krzywdzący dla zespołu medyków punktu szczepień w Szpitalu Narodowym”

- czytamy w opublikowanym przez szpital komunikacie.

Szpital wyjaśnia, że reporter Onetu rozmawiał z pacjentami, którzy mimo próśb przyszli na szczepienie godzinę przed czasem i to było powodem ich oczekiwania.

- „Wysoką ocenę organizacji szczepienia prezentują osoby wypowiadające się w końcowej części materiału wideo. Niestety, pozytywne opinie nie zostały zacytowane w samym artykule, nie ma do nich odniesienia również w jego tytule”

- wskazują władze szpitala.

W komunikacie poinformowano też, że szczepienia są realizowane bez żadnych opóźnień.

kak/PAP