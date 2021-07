Szokujące. Ponad 10 proc. rodziców żałuje, że ma dzieci. To badania z Polski!

Dr Konrad Piotrowski z Uniwersytetu SWPS przeprowadził badanie, w którym pytał polskich rodziców o to, czy gdyby mogli cofnąć czas, podjęliby tę samą decyzję w kwestii rodzicielstwa. Opublikowane w piśmie „PLOS ONE” wyniki badania budzą przerażenie.

Badanie przeprowadzono wśród dwóch grup rodziców. Pierwszą z nich, liczącą 1775 osób, stanowili rodzice w wieku od 18 do 40 lat. Licząca 1280 osób druga grupa to rodzice (bez względu na wiek) mający dzieci od 18 do 40 lat.

W pierwszej grupie aż 13,6 proc. badanych stwierdziło, że gdyby mogli ponownie zdecydować w kwestii rodzicielstwa, zdecydowaliby się na życie bez dzieci. W drugiej grupie odsetek ten wyniósł 10,7 proc.

Najczęściej posiadania dziecka żałowali samotni rodzice (27,3 proc.). Częściej były to też osoby oceniające swoją sytuację majątkową jako „złą” lub „raczej złą”.

kak/PLOS ONE, Wprost.pl