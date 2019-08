Szokujące informacje. Warszawa od dawna zalewa Wisłę brudem?

Czyżby nowy skandal? Okazuje się, że ścieki mogą trafiać do Wisły w Warszawie nie tylko z powodu awarii. W sieci dostępne są nagrania z maja i początku sierpnia, których autor - wędkarz - dokumentuje spuszczanie nieczystości do rzeki. Brudna woda z rozmaitymi odpadami płynie do Wisły z kolektora żerańskiego, według autora filmów - dzieje się tak po każdej ulewie.