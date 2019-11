Sześć reaktorów jądrowych do 2043 roku. Piotr Naimski: To jest konieczne

GorylSasinBawiSięJądramiNaFoteluMinistra 18.11.19 15:23

Owszem, reaktory jądrowe jak najbardziej. Ale, że jesteśmy w Polsce, to one będą na węgiel.

I na rosyjski gaz z Syberii. Sprowadzany do Polski przez Alaskę. Żeby był amerykański i droższy.