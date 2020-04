Szefowa MFW: Mamy gigantyczny problem

plantator buraków 4.4.20 10:22

Do obłąkanego nienawiścią do Polski renegata "Po 11 NIE BADZ OBOJETNY" z godziny 9.50

Za rządów ryżego kundla z Zopot Polska na szczęście akumulowała wszelki kapitał i mądrze inwestowała, zwłaszcza w polityce energetycznej, w której "zrobiła wiele", by zdywersyfikować energetykę i uniezależnić ją od Moskwy. Ryży wspólnie z niejakim Rostowskim mądrze zainwestowali też kapitał Polaków z OFE, a już zupełnie genialnie rozwiązali kwestię wpływów z podatku VAT.



Gdyby rządzili do dziś, Polska - jako państwo co prawda już tylko teoretyczne - byłaby mimo wszystko widocznym nawet z kosmosu - symbolem "h--ja, du--y i kamieni kupy".



W dobie kryzysu po pandemii taka Polska nie musiałaby więc zupełnie martwić się o wychodzenie z kryzysu. Skoro 'piniendzy ni ma i nie bedzie" to i ni ma problemu.



Narody Niemiec, Francji i Rosji kłaniałyby się Ryżemu i jego szajce za taką "unijną solidarność" oraz rozważne pojmowanie idei UE.