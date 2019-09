Szef MON nie wytrzymał: WARA od Wojsk Obrony Terytorialnej!!!

"Chciałbym was zapewnić w imieniu własnym, w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego, że dopóki Prawo i Sprawiedliwość rządzi, nie pozwolimy na to, żeby zlikwidowano Wojska Obrony Terytorialnej"-podkreślił Mariusz Błaszczak. Szef MON wypowiedział się nawet bardziej dosadnie:

Minister Błaszczak odczytał również list do żołnierzy WOT od premiera Mateusza Morawieckiego.

„Do rodziny 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej dołączają nowi członkowie. Ponad 160 mężczyzn i kobiet, którzy wypowiadając słowa przysięgi potwierdzają swe zobowiązanie wobec regionu i kraju” – napisał premier. Szef rządu wskazał również, że miejsce uroczystości jest symboliczne, gdyż to właśnie na terenie Olszynki Grochowskiej "przed 188 laty polscy żołnierze w wielkiej bitwie zatrzymali szturm wojsk rosyjskich na Warszawę”.

Morawiecki napisał również, że nasi przodkowie w powstaniu listopadowym walczyli o wolność i prawo do stanowienia o swoim losie.

„Pod Olszynką Grochowską zapisali ważną kartę w historii polskiego oręża i naszej drogi do niepodległości. To część dziedzictwa, który mamy obowiązek pielęgnować i rozwijać. Opowieść o tamtym boju, to opowieść o odwadze, służbie, odpowiedzialności za bliskich. Wiem, że wartości te są bliskie także wam – żołnierzom z 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej” -wskazał szef polskiego rządu.