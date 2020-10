Szef MEN: Nie ma zgody na lewicową propagandę homoseksualną środowisk LGBT w szkołach

- Większość Polaków to chrześcijanie, katolicy i chcą, aby ich dziecko w szkole było bezpieczne nie tylko pod względem fizycznym, ale także ideowym i światopoglądowy – powiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski w Radiu Gdańsk.

Szef MEN był gościem Radia Gdańsk. Mówił o sytuacji epidemiologicznej w szkołach, ale też o zasadach nauczania i wychowania dzieci i młodzieży. Szef resortu stanowczo przeciwstawił się próbom ideologizowania systemu edukacji.

Piontkowski powiedział:

- Nie ma mojej zgody – ale z tego, co publicznie mówił prof. Przemysław Czarnek, także i jego zgody na to – aby lewicowe organizacje stosowały po prostu propagandę homoseksualną związaną ze środowiskami LGBT. Prof. Czarnek używa dosyć barwnego języka, wyraźnie precyzuje swoje poglądy i to powoduje, że politycy lewicowi są bardzo niechętnie nastawieni wobec niego. Natomiast jego postawa nie różni się tak naprawdę od postawy mojej czy pozostałej części kierownictwa ministerstwa edukacji narodowej

Podkreślił także:

- szkoła stara się pozwolić rodzicom na to, by dzieci były wychowywane zgodnie z ich przekonaniami





mp/pap