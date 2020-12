Szef KPRM: W ciągu miesiąca możliwe będzie zaszczepienie 3,4 mln osób

Dziś minął termin zgłaszania zastrzeżeń do projektu narodowego programu szczepień, jaki rząd zaprezentował w ub. tygodniu. Szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że do Kancelarii Premiera i resortu zdrowia wpłynęło 2273 takich zgłoszeń.

- „Wpłynęły do KPRM i Ministerstwa Zdrowia 2273 zgłoszenia w trakcie konsultacji. To pokazuje, na ile to jest problem, czy na ile jest to sprawa interesująca Polaków, ważna i wzbudzająca emocje” – przekazał dziś Michał Dworczyk.

Najwięcej z nich dotyczyło bezpieczeństwa szczepionki. Druga grupa zgłoszeń dotyczyła rejestru szczepionek i kodów QR, które mają być nadawane osobom zaszczepionym. Trzecia grupa wątpliwości dotyczyła niepożądanych odczynów poszczepiennych i ewentualnego funduszu dla poszkodowanych. Czwarta - zaangażowania w program szczepień jednostek samorządu terytorialnego.

Szef KPRM oświadczył, że zgodnie z deklaracjami, w Polsce możliwe będzie wykonanie 3,4 mln szczepień miesięcznie.

Poprawiony Narodowy Program Szczepień ma zostać zaprezentowany w poniedziałek przed południem.

- „Bardzo chciałbym podziękować tym wszystkim i samorządowcom, i lekarzom, i pielęgniarkom, i farmaceutom, i ekspertom, którzy poświęcili czas, żeby się z nami spotkać, w formie wirtualnej dyskutować i przedstawiać uwagi” – powiedział Dworczyk.

Podkreślił, że w wyniku tych konsultacji wprowadzono do programu pewne propozycje i zmieniono warunki dla punktów prowadzących szczepienia.

kak/PAP