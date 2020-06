Szczerski: Wiarygodność Dudy kontra produkty PR-u

Leszek 1.6.20 10:08

To TVP PIS jest promotorem Dudy popychadło.



Jak nie Đuduś goi to Mason Trzaskowski taki wybór dla Polaków w mediach głównego ścieku.



Bardzo lubią cenzurę te gnidy polsko jenzyczne.



Jak myślicie co zrobi z tymi informacjami masonskożydowski rząd.



Cicha koalicja PO-PIS.



Obrzezanie chłoptasie.



Strony do odwiedzenia...zapraszam.



Rząd otrzymał czarną listę stron internetowych do ocenzurowania!





Tak kochają wolność......bydlaku.





http://www.bibula.com/?p=114517



Jeden z lobbystów na rzecz gigantów technologicznych wygadał się na Twitterze, że przekazał Ministerstwu Cyfryzacji listę stron internetowych, profili sieci społecznościowych, oraz kanałów YouTube, które należy niezwłocznie zablokować



...............



Najistotniejszym jednak wnioskiem z tej dyskusji, jaki należy wyciągnąć nie jest złośliwość lobbystów, ale fakt negocjacji korporacji z rządem w zakresie ustalenia konkretnych miejsc i osób funkcjonujących w internecie, które ich zdaniem należy pozbawić możliwości publikacji.





Strony do odwiedzin.....fajny spis , nie trzeba szukać.