Syn Trumpa: Biden zostawił talibom śmigłowce warte miliardy!

Syn Donalda Trumpa napisał na Twitterze, że USA zostawiły w Afganistanie śmigłowce Blackhawk warte 20 miliardów dolarów oraz dane współpracowników USA i innych państw koalicji.

"Talibowie posiadają teraz więcej helikopterów Blackhawk niż ok. 166 innych krajów na całym świecie! Biden podarował talibom najbardziej niebezpieczny sprzęt wojskowy na świecie wart 20 miliardów dolarów" - napisał Donald Trump Junior.

The Taliban are now in possession of more Blackhawk helicopters than approximately 166 other nations around the globe!!! Basically, Biden has gifted Taliban 20 billion dollars worth of most dangerous military hardware in the world. #BidenIsALaughingstock