Syberia płonie! Eksperci są przerażeni skalą

Prokuratura Generalna Rosji oświadczyła, że w niektórych przypadkach pożary lasów na Syberii to sprawka podpalaczy, którzy chcieli ukryć nielegalną wycinkę.

Oskarżył także lokalne władze o manipulowanie statystykami dotyczącymi skali pożarów, co z kolei doprowadziło do zbyt wolnych reakcji odpowiednich służb w walce z pożarem. Ministerstwo ds Sytuacji Nadzwyczajnych podało tymczasem, że wiele z pożarów pojawiło się przy drogach, co może wskazywać, że mogły zostać wywołane z ludźmi „nieostrożnie obchodzącymi się z ogniem”