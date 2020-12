,,Święta bez pioruna''. Ponad 16 tys. osób podpisało apel do TVP!

Akcja „Święta bez pioruna” cieszy się dużym zainteresowaniem internatów. Apel do władz TVP podpisało już blisko 17 tys. osób. Autorzy i sygnatariusze petycji domagają się wycofania ze świątecznej ramówki emisji koncertów kolęd i pastorałek, które wykonują artyści popierający postulaty tzw. Strajku Kobiet.

Twórcą kampanii jest Centrum Życie i Rodziny, które zwraca uwagę, że w Wigilię w Telewizji Polskiej emitowane będą koncerty kolęd z różnych ważnych dla katolików miejsc – m.in. z Jasnej Góry, a także z kościoła św. Teresy w Wilnie – zlokalizowanego tuż obok kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej. Jednak wśród artystów śpiewających tradycyjne polskie kolędy, są również tacy, którzy wyrazili poparcie dla Strajku Kobiet – niosącego na sztandarach proaborcyjne postulaty.

Autorzy oraz sygnatariusze petycji domagają cię wycofania koncertów kolęd z udziałem artystów wspierających Strajk Kobiet, a co najmniej usunięcia z ramówki tych fragmentów, w których występują ww. artyści. Petycję do władz Telewizji Polskiej można podpisać na stronie: https://swietabezpioruna.pl/. „Nie chcemy oglądać takich „gwiazdek” z piorunami w te Święta!” – czytamy w petycji. W kilka dni apel podpisało już blisko 17 tys. osób.

„Boże Narodzenie to dla wierzących święto narodzin Zbawiciela. Rodzinne wykonywanie kolęd opowiadających tajemnicę Wcielenia jest jednym z najpiękniejszych przejawów celebrowania Świąt Bożego Narodzenia. Dlatego w wigilijny wieczór na ekranach telewizorów nie chcemy oglądać artystów wspierających radykalne postulaty tzw. Strajku Kobiet” – tłumaczy Paweł Ozdoba, prezes Centrum Życia i Rodziny.

Inicjatorzy kampanii podkreślają, że manifestacje tzw. Strajku Kobiet to nie tylko sprzeciw wobec orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które zwiększa ochronę ludzkiego życia. Protesty bardzo często przybierały bowiem antychrześcijański charakter. „Wtargnięcia do kościołów i zakłócanie nabożeństw, dewastowanie pomników i miejsc kultu religijnego, grafiki i symbolika podżegająca do nienawiści wobec chrześcijan, ataki słowne i agresja wobec wierzących to tylko niektóre ze skandalicznych działań uczestników tych protestów” – wskazuje Centrum Życia i Rodziny, które zachęca do wsparcia protestu na stronie: https://swietabezpioruna.pl.