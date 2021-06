Suski: Skandalem jest mentalność zdrajców, która dominuje na opozycji

– Są to kłamstwa, że rząd nic nie robi. W tej sprawie [Turowa] odbyły się dwa posiedzenia komisji energii, klimatu i aktywów państwowych – powiedział z mównicy sejmowej poseł PiS Marek Suski.

- Ci, którzy tam uczestniczyli, usłyszeli jaka jest sytuacja, że ta woda, która spływa do żwirowni, jaką sobie Czesi wykopali, jest główną przyczyną braku wody w ujęciach wody w Czechach, a nie Turów. Jest ekran w Turowie, który zabezpiecza, żeby woda nie spływała do elektrowni. To są fakty niezbite, gdybyście państwo się tym zainteresowali, to byście wiedzieli, że Czesi trochę naciągają sytuację - kontynuował.

- Ale skandalem jest to, że taka mentalność zdrajców, która dominuje na opozycji, powoduje, że stajecie po stronie innego państwa w sporze z Polską. Hańba – stwierdził Marek Suski.

mp/300polityka.pl/sejm rp