Sukces polskiego rządu! ,,To wielkie zwycięstwo''!

Bebik 13.12.19 9:50

Gdyby nas przez lata nie okradano, to nie bylibyśmy w ogonie.

Druga sprawa to zmiany.

Jakie zmiany? Neutralność klimatyczna - co za bzdura.

Każdy zdrowo myślący człowiek wie, że same wiatraki i solary nie wystarczą. Podstawą i tak muszą być surowce energetyczne kopalne - węgiel i gaz.

Energii z wiatru, ze słońca można zgromadzić w zapas tylko na 1 godzinę. A w nocy? A jak będzie pochmurno?