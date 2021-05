Steven Seagal, nowy członek rosyjskiej partii, wzywa w imieniu Rosji do demilitaryzacji przestrzeni kosmicznej

Rosjanie mogą być dumni, ze swojego przemysłu zbrojeniowego, który jest jednym z głównych źródeł dewiz dla Moskwy obok eksportu węglowodorów. Jednak po tym jak Steven Seagal (obywatel Rosji od 2016 roku) podczas uroczystego wręczenia legitymacji partyjnej socjalistycznej partii Sprawiedliwa Rosja wezwał do demilitaryzacji przestrzeni kosmicznej można podejrzewać, że nie wszystkich dziedzinach uzbrojenia Rosjanie odnieśli sukces.

Jak poinformowała rosyjska państwowa agencja prasowa TASS, znany rosyjski aktor Steven Seagal został członkiem rosyjskiej partii Sprawiedliwa Rosja. W partii ma się zająć kwestiami ochrony środowiska (szczególnie jeziora Bajkał), zapewne w wykorzysta swoje doświadczenie z filmu „Morze ognia”, gdzie grał agenta ochrony środowiska.

Steven Seagal (specjalny przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji ds. rosyjsko-amerykańskich stosunków humanitarnych) został członkiem rosyjskiej socjalistycznej partii Sprawiedliwa Rosja. Segal był wcześniej działaczem rosyjskiej partii Za Prawdę – partia ta ostatnio podobnie jak Patrioci dla Rosji weszła w skład Sprawiedliwej Rosji.

Jak informuje Sprawiedliwa Rosja na swojej stronie, podczas krajowego spotkania partii zaprezentowano „projekt ustawy przygotowany przez Stevena Seagala, zgodnie z którym trwa nowelizacja Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, określająca realne warunki zanieczyszczenia środowiska. W szczególności kara pozbawienia wolności grozi za: naruszenie obrotu substancjami i odpadami niebezpiecznymi dla środowiska, naruszenie zasad bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z mikrobiologicznymi lub innymi biologicznymi czynnikami lub toksynami, za zanieczyszczenie wody, atmosfery, ziemi. Poprawki potocznie nazwano ''ustawą Stevena Seagala''”.

Rosyjski aktor uważa, że „ludzie powinni poważnie zwracać uwagę na problemy środowiskowe, bo w przeciwnym razie stracimy naszą planetę”. W opinii Stevena Seagala „musimy zacząć od nauki. Nauka pomoże nam zrozumieć, co jest nie tak i, jak można to naprawić. Musimy edukować ludzi, aby wiedzieli, jak to naprawić, jak powinni się zachowywać. Musimy zorganizować system prawny w taki sposób by ścigani byli odpowiedzialnych za popełnienie przestępstw przeciwko środowisku, i była możliwość surowego karania za popełnienie takich przestępstw”.

Steven Seagal urodził się prawie 70 lat temu w USA. Ma już czwartą żonę i siedmioro dzieci z poprzednimi partnerkami. Ukończył akademię policyjną i pracował jako zastępca szeryfa. Interesował się: buddyzmem tybetańskim, sztukami walki, medycyną naturalną. Jego mama z Irlandii była nauczycielką matematyki stosowanej na Uniwersytecie w Berkeley, a tata rosyjskim Żydem. W 1971 wyemigrował z USA do Japonii. W 1982 powrócił do kraju. W 1983 zadebiutował w filmie. Prócz gry w filmach, śpiewał też piosenki – w 2014 roku zagrał na zielonych ludzików na Krymie. Ma amerykańskie, serbskie i rosyjskie obywatelstwo. Segal twierdził, że pracował dla CIA, ewoluował na zachód szacha Iranu i ochraniał jego domy na zachodzie, ochraniał abp. Desmonda Tutu oraz egipskiego prezydenta Sadata.

Socjalistyczna partia Sprawiedliwa Rosja powstała z połączenia: narodowo socjalistycznej Ojczyzny (Rodiny), Rosyjskiej Partii Emerytów i Rosyjskiej Partii Życia. Program partii jest socjaldemokratyczny – partia chce państwa opiekuńczego, ale nie neguje rynku i własności prywatnej.

Jan Bodakowski