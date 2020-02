Środa Popielcowa - idealny początek Nowenny Pompejańskiej

Otóż jeśli rozpocznie się ją w Środę Popielcową, wówczas skończy się ona w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, czyli dokładnie 54 dni później. Trudno sobie wyobrazić okres, po którym można by się spodziewać bardziej obfitego wylewu Bożej łaski niźli podczas sześciu tygodni Wielkiego Postu, przebogatych dni Wielkiego Tygodnia oraz dni Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego wraz z Niedzielą Miłosierdzia Bożego.

Nowenna pompejańska zwana jestnowenną nie do odparcia z tego powodu, ponieważ Matka Boża dała obietnicę, że każdy, kto odmówi przez 54 dni różaniec modląc się o konkretną łaskę, ten ją otrzyma.Objawienie Matki Bożej z tą obietnicą zostało opisane przez bł. Bartola Longa i możesz przeczytać je tutaj.

Nowenna pompejańska jest to nowenna różańcowa – przez każdy dzień nowenny po prostu odmawiamy różaniec z dodatkową modlitwą.Jeśli potrzebujesz pomocy – módl się tą nowenną! Zaproś do tej modlitwy innych! Podziel się otrzymanymi łaskami!